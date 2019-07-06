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’da kaptana destek

YALÇIN ÇAKIR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019
Amsterdam’da kaptana destek
AKDENİZ'DE kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirdiği için bir süre ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'ye destek amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gösteri düzenlendi. Eylemciler, "Hiç kimse yasadışı değildir", "Denizde hayat kurtarmak suç değildir", "Denizde daha fazla insan ölmesin" yazılı pankartlar açtı.
AKTİVİSTLER, başta aşırı sağcı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini olmak üzere hem İtalya hem de gemidekileri yalnız bıraktıkları için Hollanda hükümetine tepki göstedi. Rackete, 53 düzensiz göçmenin bulunduğu gemiyi İtalya'da limana yanaştırmıştı.
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Amsterdam’da kaptana destek
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