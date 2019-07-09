Maskeleri böyle düştü

BUGÜN NELER OLDU

Deutsche Welle, BBC, Amerika'nın Sesi (VoA), Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe gibi uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerini masaya yatıran Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, (SETA) yabancı basının maskesini indirdi. Objektif ve çok sesli haber yaptığını iddia eden basının faaliyetlerini mercek altına alan SETA, aslında yayınlanan haberlerin tek yönlü, muhabirlerinin de siyasi olarak taraf olduklarını gözler önüne serdi.Türkiye haberlerinde en çok göze çarpan kurum Deutsche Welle Türkçe (DW Türkçe) oldu. DW'nin Türkiye haberleri neredeyse hep olumsuz. Darbe girişiminde FETÖ'yü görmezden gelen DW, 85 haberinde hain kalkışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine geldiği imasında bulundu. Türkiye'nin 'İslami diktatörlüğe' doğru evrildiği iftirası attı. Darbe girişiminin hedefi ve FETÖ'nün darbe planlamasına değinmedi. FETÖ elebaşı Gülen'in sözlerini manşetten duyurarak sözcülüğüne soyundu.Türkiye'nin PKK terörüne karşı mücadelesini "iç savaş algısıyla" veren Deutsche Welle, operasyonlarımızı, 'iç savaş' diye niteledi, PKK'lı hainlere terörist diyemedi. Teröristler için, "güçler, gençler, militanlar" ibaresini tercih eden DW, DEAŞ'a karşı mücadeleyi ise "Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle Savaşı" olarak gösterdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi gurur projeleri hakkında da genelde olumsuz haberler yayınlandı.BBC Türkçe ise Gezi Parkı olayları döneminde tarafsız yayıncılık ilkelerini çiğneyerek şiddeti övücü içerikler yayımladı. 15 Temmuz sırasında, Türkiye'nin yanında olmak yerine darbecilere karşı başlatılan gözaltı ve tutuklamaları gündemde tuttu, darbenin sorumlusu olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi. BBC, darbe girişiminden birkaç gün sonra FETÖ elebaşı Gülen ile röportaj yaptı ve "Hükümetin içinde yer aldığı bir senaryodur" sözünü manşete taşıdı. Ayrıca, Türkiye'nin mega projelerine dair asılsız eleştirileri ön plana çıkardı.