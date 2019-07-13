Sokakların dert babası

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'YA 1980 yılında Malatya'nın Akçadağ beldesinden turist olarak geldi. Kısa süre sora kendine Alman eş buldu. Yıllarca Delmenhorst kentinde gemi teknisyeni olarak çalıştı. Sağlık sorunları nedeniyle işini bıraktı, sorunlu dönemden geçti. 63 yaşındaki Vahap Aladağ, düzelince kendini sorunlu gençlere adadı. O, dokuz yıldır haftanın üç günü bisikleti ile park park gezip rastladığı çocuk ve gençlerle sohbet ediyor, dertlerini dinliyor.SOSYAL hizmetlere gönül veren Aladağ, "Park park, sokak sokak geziyor, tek veya grup halinde oturan gençlerle sohbet ediyorum. Dertlerini dinliyor ve kötü alışkanlıkların zararlarını anlatıp doğru yolu bulmalarına yardımcı oluyorum. Aile sevgisinden uzak, kötü alışkanlıklar edinmiş gençler, kendilerini sokak ve parklara atıyor. Onların her ihtiyacını karşılamak, pahalı eşyalar almak sevgi değildir. Onlara sevgi de gösteriyorum" dedi.KONUŞUP dertleştiği çok sayıda gencin kötü alışkanlıktan kurtulmasını, öğrenimine devam etmesini ve ailelerine dönmesini sağladığını anlatan iki çocuk babası Aladağ, "Daha önce parklarda çoğunlukta Türk gençlerine rastlardım. Şimdi onların yerini Suriye ve Balkan ülkelerinden gelen gençler aldı. Aileler, 12-14 yaşları arasındaki çocuklara dikkat etsinler. Onları uzaktan takip edip kötü arkadaşlardan ve alışkanlıklardan uzak tutsunlar. Evden kaçıp tekrar dönen gençlere kesinlikle geçmişle ilgili soru sormasın, eleştirmesinler. Gençleri kaybetmek çok kolay ama kazanmak çok zor" diye konuştu.