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Bavulsuz tatil

’nın bavul bölümünde yaşanan teknik arıza nedeniyle binlerce yolcu tatile bavulsuz uçmak zorunda kaldı

Giriş Tarihi: 18.7.2019
Bavulsuz tatil
Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda önceki gece bavulları kontuarlardan uçağa yükleme alanına taşıyan sistem arızalandı. Yazılım hatasından kaynaklandığı belirtilen arıza nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 bavul havalimanında kaldı.

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03.30'DA meydana gelen ve sabah 08.45'e kadar süren arıza sebebiyle Mallorca, Teneriffe ve Korfu'ya uçan yolcular bavullarını yanlarında götüremedi. Yetkililer bavulların mümkün olan en kısa sürede sahiplerine ulaştırılması için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Cengiz PARLAYAN / DÜSSELDORF
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Bavulsuz tatil
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