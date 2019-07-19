Ayrımcı kafa değişmiyor

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HOLLANDA'DA Amsterdam ve Utrecht Üniversitesi, iş başvurularındaki ayrımcılığı ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Üniversiteler şirketlere, göçmen kökenli uydurma isimlerin de aralarında olduğu 4 bin iş başvurusu gönderdi. Gelen cevaplar, yabancı kökenlilerin iş görüşmesine çağrılma oranının Hollandalılara kıyasla yüzde 30 daha az olduğunu gösterdi.ARAŞTIRMA, ayrımcı zihniyetin söz konusu Türkler, Faslılar ve Antiller olduğunda çok daha fazla ön plana çıktığını gözler önüne serdi. Özgeçmişe eklenen diploma notları veya belirli becerilerin vurgulanması ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yetmedi. Ayrımcılığı önlemede hükümet ve işverenlere büyük işler düştüğü de araştırmada vurgulandı.Fatih ÖZYAR