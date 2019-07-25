Tatile gidecekken dolandırıldılar

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Almanya'nın Erlangen kentinde bir seyahat acentesi, yüzlerce tatilciyi kapıda bıraktı. Acenteden tatil paketi alanlar, biletlerinin karşılıksız olduğunu öğrenince söz konusu acenteye koştu. Kapıda, "Mali zorluk içindeyim. Büroyu kapattım. Herkes hakkını helal etsin" yazısı ile karşılaşanlar büyük şok yaşadı.Mağdurlarpolise gidip suç duyurusunda bulunurken, "Hayallerimizi çalan acente sahibi Türkiye'ye kaçmış. İnternetten dolandırılmayalım, güvendiğimiz acenteden bilet alalım derken kapıda kaldık" dedi. Üç yıldır Türkiye'ye gidemediğini anlatan Gülşah Aksoy, "Ben 2 bin euroya, arkadaşım ise 4 bin euroya bilet aldı. Hayatımızda ilk kez Antalya'ya tatile gidecektik. Şoktayız" şeklinde konuştu.Temizlik yaparak bilet parası biriktirdiğini dile getiren Ayşe Yıldırım,Oğlum maddi sıkıntıdan dolayı 5 yıldır Türkiye'ye gidemedi. Onu sevindirmek istemiştim. Biletimizin karşılıksız olduğunu duyunca hayatımdaki en büyük şoku yaşadım" dedi. Dört kişi 1400 euro ödeyerek uçak bileti aldıklarını ifade eden Sevgi Karadeniz ise, "Yeni bilet aldık. Hakkımızı arayacağız" dedi.Mağdurlar, durumu soruştururken Türk Hava Yolları'nın (THY) Business Reisen ile bir yıldır çalışmadığını öğrendiklerini söyledi. Söz konusu acentenin THY'ye de para ödemediği bilgisini aldıklarını ifade eden mağdurlar, "Bu durumdan erken haberimiz olsaydı mağduriyetler azalabilirdi. THY başta olmak üzere havayolu şirketleri bize yardımcı olma çabasında" dedi.