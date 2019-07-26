Irkçılık karşıtlarına baskı artıyor

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Almanya'da ırkçılık tırmanırken İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılığa eleştirel yaklaşan siyasetçi ve ünlülerin giderek daha fazla izlendiğini ve internette teşhir edildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, ırkçıların düşman tanımladıkları kişileri korkutmayı ve güvensizlik yaratmayı hedeflediğini belirtti.Nordkreuz adlı ırkçı grubun hazırladığı kara listede yer alan kişilerin bundan haberdar edilmesi istendi. Nordkreuz, mültecilere yardım edenleri kendi siyasi düşmanları olarak görüyor ve kitlesel katliam hazırlığı yapıyor. Federal Savcılık grup hakkında soruşturma başlattı. Federal Emniyet Teşkilatı ise listedekiler üzerinde bir tehdit bulunmadığını savunuyor.