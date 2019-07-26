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Irkçılık karşıtlarına baskı artıyor

İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılığa eleştirel yaklaşan siyasetçi ve ünlülerin giderek daha fazla risk altında olduğunu açıkladı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Irkçılık karşıtlarına baskı artıyor
Almanya'da ırkçılık tırmanırken İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılığa eleştirel yaklaşan siyasetçi ve ünlülerin giderek daha fazla izlendiğini ve internette teşhir edildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, ırkçıların düşman tanımladıkları kişileri korkutmayı ve güvensizlik yaratmayı hedeflediğini belirtti.

DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORLAR
Nordkreuz adlı ırkçı grubun hazırladığı kara listede yer alan kişilerin bundan haberdar edilmesi istendi. Nordkreuz, mültecilere yardım edenleri kendi siyasi düşmanları olarak görüyor ve kitlesel katliam hazırlığı yapıyor. Federal Savcılık grup hakkında soruşturma başlattı. Federal Emniyet Teşkilatı ise listedekiler üzerinde bir tehdit bulunmadığını savunuyor.
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Irkçılık karşıtlarına baskı artıyor
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