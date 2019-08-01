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CEO’suna dizel davası

Münih Savcılığı, ve VW’nin eski üç yöneticisine dava açtı. Eski CEO, manipülasyonu bilip satışı durdurmamakla suçlanıyor

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Audi CEO’suna dizel davası
ÜÇ YÖNETİCİYE DAVA
Münih Savcılığı, dizel skandalı soruşturmasında sorgulanan Alman otomobil üreticisi Audi ve Volkswagen'in eski CEO'su Rupert Stadler hakkında dava açtı. Stadler ile iki yönetici daha dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor. Savcılık, iki yöneticinin, manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia etti.

SATIŞI DURDURMALIYDI
Savcı, Stadler'i ise söz konusu manipülasyondan en azından eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerinin satışını durdurmamakla suçladı. Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı geçen yıl Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Skandal, 4 yıl önce ortaya çıkmıştı. BERLİN
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Audi CEO’suna dizel davası
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