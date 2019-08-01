Audi CEO’suna dizel davası

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Münih Savcılığı, dizel skandalı soruşturmasında sorgulanan Alman otomobil üreticisi Audi ve Volkswagen'in eski CEO'su Rupert Stadler hakkında dava açtı. Stadler ile iki yönetici daha dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor. Savcılık, iki yöneticinin, manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia etti.Savcı, Stadler'i ise söz konusu manipülasyondan en azından eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerinin satışını durdurmamakla suçladı. Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı geçen yıl Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Skandal, 4 yıl önce ortaya çıkmıştı. BERLİN