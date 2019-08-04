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'da okulda tüberküloz salgını

'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde bir okulda 109 kişiye tüberküloz teşhisi konuldu.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 09:33
Almanya'da okulda tüberküloz salgını

Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde bir okulda 109 kişiye tüberküloz teşhisi konuldu.

Almanya sağlık yetkilileri, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Bad Schönborn kasabasındaki Michael Ende adlı okulda 109 öğrenci, öğretmen ve okul görevlisine bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan tüberküloz teşhisi konulduğunu bildirdi. Yetkililer, 2 öğrenci dahil 4 kişinin aktif tüberküloz olduğunu ve diğerlerine bulaştırabileceğini belirtti. 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

Karlsruhe sağlık bölümünden Ulrich Wagner, "Yeni aktif hastalık vakaları olasılığını gözardı edemeyiz" dedi.
Tüberküloz salgını, Temmuz ayında ayrı okullardaki 2 çocuğa tüberküloz teşhisi konulmasıyla ortaya çıktı. Hastalık o zamandan beri Michael Ende okulunda yayılmaya devam etti. Özellikle 8. sınıf öğrencileri hastalıktan kötü bir şekilde etkilendi.
Yerel medyada yer alan haberde, sağlık görevlilerinin, bakterilerin bu kadar çok insanı nasıl enfekte edebildiğini belirlemek için okul binasını incelediği bildirildi.

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Almanya'da okulda tüberküloz salgını
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