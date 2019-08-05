Göçmen düşmanlığı AfD’yi 1. yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nınırkçı partisi AfD, doğu eyaletlerinde birinci parti oldu. Sonbaharda üç doğu eyaletinde yapılacak eyalet seçimi öncesi AfD, CDU'yu da geride bırakıp yüzde 23 oy oranını yakaladı. AfD, batı eyaletlerinde ise yüzde 13'lük oy oranı ile SPD'yi geride bıraktı. Bu yükselişte göçmenleri tehdit gibi göstermesi etkili oldu.Hamburgve Leipzig üniversiteleri AfD'nin kriminal olaylarla ilgili 242 basın bildirisini inceleyip resmi suç istatistikleriyle kıyasladı. AfD zanlıların yüzde 95'ini yabancı kökenli olarak gösterirke, resmi istatistiklere göre Alman olmayan zanlıların oranını yüzde 35. AfD, son dönemde mültecilerin saldırılarını da kullanıyor.