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düşmanlığı ’yi 1. yaptı

Artan ırkçılık rüzgarını arkasına alan, göçmenleri düşman gibi gösteren , amacına ulaştı ve doğuda birinci parti konumuna yükseldi

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Göçmen düşmanlığı AfD’yi 1. yaptı
CDU'YU GERİDE BIRAKTI
Almanya'nın ırkçı partisi AfD, doğu eyaletlerinde birinci parti oldu. Sonbaharda üç doğu eyaletinde yapılacak eyalet seçimi öncesi AfD, CDU'yu da geride bırakıp yüzde 23 oy oranını yakaladı. AfD, batı eyaletlerinde ise yüzde 13'lük oy oranı ile SPD'yi geride bıraktı. Bu yükselişte göçmenleri tehdit gibi göstermesi etkili oldu.

ÇARPITIYOR, DÜŞMAN GÖSTERİYORLAR
Hamburg ve Leipzig üniversiteleri AfD'nin kriminal olaylarla ilgili 242 basın bildirisini inceleyip resmi suç istatistikleriyle kıyasladı. AfD zanlıların yüzde 95'ini yabancı kökenli olarak gösterirke, resmi istatistiklere göre Alman olmayan zanlıların oranını yüzde 35. AfD, son dönemde mültecilerin saldırılarını da kullanıyor.
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Göçmen düşmanlığı AfD’yi 1. yaptı
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