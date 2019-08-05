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Nazillili Çetin ’yı ağlattı

Nazillili Çetin Övgün, Kraliyet Ordusu’nun en sevilen çavuşları arasındaydı. Motosiklet kazasında yaşamını yitirince, Hollanda yasa boğuldu

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Nazillili Çetin Hollanda’yı ağlattı
Hollanda Kraliyet Ordusu'nun Hava Arama Timi'nde çavuştu. Henüz 28 yaşındaydı. Motosiklet tutkunuydu. 28 yaşındaki Çetin Övgün, 30 Temmuz'da Veghel beldesi yakınlarında motosikletiyle gezerken kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan ve atardamarının yırtıldığı belirtilen Övgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İLK VEDA SİLAH ARKADAŞLARINDAN
Övgün'ün ölümü, Kraliyet Ordusu'nda, Hollanda'da ve memleketi Aydın'da büyük üzüntüye neden oldu. Övgün için ilk tören Hollanda'da görev aldığı birlikte yapıldı. Askeri kıyafetleri giydirilerek yapılan törenin ardından Övgün'ün cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü ve Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi. AYDIN

ORDU DUYURDU
Hollanda Kraliyet Ordusu, Övgün'ün ölümü üzerine bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten, değerli ve profesyonel bir meslektaşımızı kaybettik. Tüm Hollanda Ordusu adına üzüntümüzü belirtir, ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına, bu kaybın üstesinden gelebilmeleri adına çok fazla sabır diliyoruz" denildi.
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Nazillili Çetin Hollanda’yı ağlattı
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