Nazillili Çetin Hollanda’yı ağlattı

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HollandaKraliyet Ordusu'nun Hava Arama Timi'nde çavuştu. Henüz 28 yaşındaydı. Motosiklet tutkunuydu. 28 yaşındaki Çetin Övgün, 30 Temmuz'da Veghel beldesi yakınlarında motosikletiyle gezerken kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan ve atardamarının yırtıldığı belirtilen Övgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Övgün'ünölümü, Kraliyet Ordusu'nda, Hollanda'da ve memleketi Aydın'da büyük üzüntüye neden oldu. Övgün için ilk tören Hollanda'da görev aldığı birlikte yapıldı. Askeri kıyafetleri giydirilerek yapılan törenin ardından Övgün'ün cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü ve Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi. AYDINHollandaKraliyet Ordusu, Övgün'ün ölümü üzerine bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten, değerli ve profesyonel bir meslektaşımızı kaybettik. Tüm Hollanda Ordusu adına üzüntümüzü belirtir, ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına, bu kaybın üstesinden gelebilmeleri adına çok fazla sabır diliyoruz" denildi.