Çatla Bild

BUGÜN NELER OLDU

Alman basını başta olmak üzere Türkiye düşmanları, her türlü yalanı uydurup Türkiye'yi turizmden vurmak için türlü türlü oyuna başvurdu. Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarıları yaptı. Bild başta olmak üzere Alman basını, "Erdoğan, Türkiye'ye giden Almanları tutukluyor" diye manşetler attı. Ülkede karalama kampanyaları başladı ama Almanlar bu oyunu bozdu.Yoğun kampanya döneminde Türkiye yerine İspanya ile Yunanistan'da tatil yapan Almanlar, Türkiye'deki hizmet kalitesini bulamayınca tercihlerini bu yıl da Türkiye'den yana kullandı, Antalya yeni bir rekora imza attı. Turizm kentine yılın ilk yedi ayında yurtdışından 8 milyon 193 bin 924 turist gitti. Almanya'dan giden turist sayısı yüzde 18,7'lik artışla 1 milyon 326 bin 770 oldu.Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının 1 Ocak ile 31 Temmuz arasındaki verilerine göre, Almanya'dan Antalya'ya hava yoluyla giden turist sayısı geçen yıla kıyasla 209 bin 45 arttı. Türkiye'nin diğer turistik illeri de istatistiklere eklendiğinde Alman turistler için Türkiye'nin her zaman cazip ülke olacağı görüldü.