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Havuz başında Neo-Nazi timi

Her geçen gün ‘kendi koruma güçlerini devreye sokma’ söylemini artıran ırkçılar, Düsseldorf’ta bir havuzu koruma bahanesiyle birbirine kattı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Havuz başında Neo-Nazi timi
DÜZENİ ONLAR SAĞLAYACAKMIŞ
Almanya'nın ?Düsseldorf kentindeki Rheinbad açık havuzuna girmek isteyen 50 kadar Neo-Nazi içeri alınmayınca olay çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Neo-Naziler, geçen haziran ayında Kuzey Afrikalı gençler ile Türk aileler arasında yaşanan kavgadan sonra güvenlik önlemlerinin artırıldığı havuza düzeni korumak için geldikleri yalanına sarıldı. Söz konusu Neo- Nazi grubun geçen hafta Frankfurt garınde yaşanan acı olaydan sonra Düsseldorf Ana Tren İstasyonu'nda uyarı nöbeti adı altında eylem yapan kişiler olduğu belirlendi.
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Havuz başında Neo-Nazi timi
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