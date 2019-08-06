Havuz başında Neo-Nazi timi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın ?Düsseldorf kentindeki Rheinbad açık havuzuna girmek isteyen 50 kadar Neo-Nazi içeri alınmayınca olay çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Neo-Naziler, geçen haziran ayında Kuzey Afrikalı gençler ile Türk aileler arasında yaşanan kavgadan sonra güvenlik önlemlerinin artırıldığı havuza düzeni korumak için geldikleri yalanına sarıldı. Söz konusu Neo- Nazi grubun geçen hafta Frankfurt garınde yaşanan acı olaydan sonra Düsseldorf Ana Tren İstasyonu'nda uyarı nöbeti adı altında eylem yapan kişiler olduğu belirlendi.