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Gönül yarası Yasmin’e yaradı

‘İnsanım’ adlı şarkısı ile adından söz ettiren , ’de yaşadığı kalp kırıklığının kendisini üretken yaptığını dile getirdi

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Gönül yarası Yasmin’e yaradı
Almanya'da doğup büyüyen, kariyerini Türkiye'de sürdüren şarkıcı Yasmin Schmidt, Türkiye'de yaşadığı ilişkilerin kendisine iki albümlük şarkı yaptırdığını dile getirdi. Babası Alman, annesi Türk olan Schwabach tescilli güzeli Schmidt, A Para'da yayımlanan programında konuştu. Yaşamını konu alan 'Natürlich nur ICH' adlı kitap yazıp Almanya'da karşılaştığı ayrımcılıktan söz eden Schmidt, programda, "Babam sadece Almanca, annem sadece Türkçe biliyor. Küçük sözlüklerle anlaşmışlar. 27 senedir evliler" diyerek insanların birbirlerine kulak vererek iyi anlaşabileceğini ifade etti.
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Gönül yarası Yasmin’e yaradı
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