Gönül yarası Yasmin’e yaradı

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Almanya'dadoğup büyüyen, kariyerini Türkiye'de sürdüren şarkıcı Yasmin Schmidt, Türkiye'de yaşadığı ilişkilerin kendisine iki albümlük şarkı yaptırdığını dile getirdi. Babası Alman, annesi Türk olan Schwabach tescilli güzeli Schmidt, A Para'da yayımlanan programında konuştu. Yaşamını konu alan 'Natürlich nur ICH' adlı kitap yazıp Almanya'da karşılaştığı ayrımcılıktan söz eden Schmidt, programda, "Babam sadece Almanca, annem sadece Türkçe biliyor. Küçük sözlüklerle anlaşmışlar. 27 senedir evliler" diyerek insanların birbirlerine kulak vererek iyi anlaşabileceğini ifade etti.