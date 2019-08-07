Türkiye’nin faiz kararı doğru

KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI
Alman
ekonomi gazetesi Handelsblatt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirim talebinin gerçekçi olduğunun görüldüğünü belirterek, Türk ekonomisinin kötü dönemi arkasında bıraktığını yazdı. Türk lirasının istikrarlı olduğunu vurgulayan gazete, enflasyon oranlarının da düşüş göstereceğini ifade etti.
YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTAR
Gazete
analizinde Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch ve Moody's gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin de yanlış çıktığına ilişkin yorumlara değindi. Analizde ayrıca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da görüşleri yer aldı.