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’nin kararı doğru

Handelsblatt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim talebinin doğru olduğunun kanıtlandığını yazdı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Türkiye’nin faiz kararı doğru
KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI
Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirim talebinin gerçekçi olduğunun görüldüğünü belirterek, Türk ekonomisinin kötü dönemi arkasında bıraktığını yazdı. Türk lirasının istikrarlı olduğunu vurgulayan gazete, enflasyon oranlarının da düşüş göstereceğini ifade etti.

YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTAR
Gazete analizinde Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch ve Moody's gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin de yanlış çıktığına ilişkin yorumlara değindi. Analizde ayrıca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da görüşleri yer aldı.
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Türkiye’nin faiz kararı doğru
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