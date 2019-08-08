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175 yıllık festivale bindallı renk kattı

Bindallı giydiler, ellerine Tük ve Alman bayraklarını alıp 175 yıllık festivalde kültürümüzü tanıttılar

Giriş Tarihi: 8.8.2019
175 yıllık festivale bindallı renk kattı
Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne bağlı Münchberg'de 175 yıldır süren geleneksel kır festivaline Türk gençleri bindallı giyerek renk kattı. Yöre halkı eyalete özgü geyik derisinden yapılan elbiselerle yürüyüş gerçekleştirdi. Üç gün süren festivalde DİTİB Mimar Sinan Camisi gençlik kolu üyeleri kortej yürüyüşünde Türk bayrağı taşıdı. Cami derneği başkanı Hikmet Kıylıoğlu, "Festivale 2002 yılından bu yana kültürümüzü tanıtmak için katılıyoruz" dedi. Festival şehir içinde bandolar eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlarken 3 binin üzerinde katılımın olduğu açıklandı.
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175 yıllık festivale bindallı renk kattı
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