Bu adamın yüzüne tükürün

BUGÜN NELER OLDU

Feyenoord'un başarılı futbolcusu Orkun Kökçü, Türk Milli Futbol Takımı'nı tercih edince deliren spor yorumcusu Johan Derksen, canlı yayında Kökçü'yü aşağıladı. Bununla yetinmeyen Derksen, Türkiye için ülkede ağır küfür olarak kabul edilen 'Kutland' ifadesini kullandı.Veronica adlı özel televizyon kanalındaki yeni programında Derksen, Türkiye'ye yönelik de aşağılık ifadeler kullandı. Türkiye'de insanların düşüncesini açıklayamadığı, yargı kararı olmadan hapsedildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir ülke olduğu yalanlarını utanmadan sıraladı.Derksen'in bu sözleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Türkler, "Aşağılık adam. Ne kadar ırkçı olduğunu gördük. Sen yüzüne tükürülecek adamsın. Kökçü Hollanda'yı seçebilirdi ama bir gün Mesut Özil'e de yapıldığı yine ırkçı söyleme maruz kalırdı" yorumu yaptı.Kökçü'nün Hollanda'da doğup, büyüdüğünü ve ülkedeki tüm sosyal hizmetlerden yararlandığını söyleyen Derksen, Türkiye seçiminin Hollanda'ya hakaret olduğunu söyledi. Siyasi görüşünü, 'sağcı' olarak açıklayan yorumcu, aşırı sağcıların sıkça dile getirdiği 'çifte pasaport' konusunu da açtı ve "Çifte pasaportlular koro halinde 'Ama biz Hollandalıyız' diye bağırıyor ancak Türkiye'ye gidiyorlar" dedi.Kayserispor'un Hollanda doğumlu futbolcusu Bilal Başaçıkoğlu sosyal medya hesabında, "İnanılmaz bir adam! Kendisi için kelimeler bulamıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyi başaramadı. Şimdi de kalkmış birilerine akıl veriyor" ifadelerini kullandı.