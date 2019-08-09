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Büyükelçi tehdit etti: '’dan askerlerimizi çekeriz'

, ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sini bulmasını esas alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ’nın gayri safi milli hasılasının yüzde ikisini askeri harcamalara ayırması için uzun zamandır baskı yapıyor. ABD, ’nda askeri misyona katılmayı reddeden Almanya’ya karşı bu baskıyı artırdı. ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya’nın NATO taahhüdüne uymaması halinde askerlerini Almanya’dan kısmen çekeceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:44
Büyükelçi tehdit etti: 'Almanya’dan askerlerimizi çekeriz'

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Büyükelçi Grenell, "Almanya dış ticaret fazlasını yurt içi amaçlar için harcarken, Amerikan vergi mükelleflerinin 50 bin askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek, gerçekten hakaret" dedi. Hürriyet Avrupa'nın haberine göre; ABD'nin Almanya'daki askerlerini kısmen çekme tehdidi, en çok Polonya'yı sevindirdi. ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher, daha önce sosyal medya hesabından, "Polonya NATO'ya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini askeri harcamaya ayırma taahhüdünü yerine getiriyor. Almanya bunu yapmıyor. Biz, Almanya'daki Amerikan askerlerinin Polonya'ya gönderilmesine seviniriz" dedi. ABD Başkanı Trump da haziran ayında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüşmesinde Almanya'daki Amerikan askerlerinin Polonya'ya sevkedilmesini gündeme getirmişti. dpa'ya verdiği mülakatta bu açıklamalara da değinen Büyükelçi Grenell, "Başkan Trump haklı, Georgette Mosbacher de haklı" dedi.

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Büyükelçi tehdit etti: 'Almanya’dan askerlerimizi çekeriz'
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