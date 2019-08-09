Hainlerin kadim dostu

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Türkiye'de on binlerce masumu katleden vahşi terör örgütünün paçavraları önünde boy gösteren, FETÖ'cülerin en büyük savunucusu olan Cem Özdemir yine bir terör örgütü destekçisi için ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından PKK'yı ve örgüt elebaşını öven paylaşımlarda bulunan Osman B.'nin Antalya'da gözaltına alınıp, Gaziantep'te tutuklanması Özdemir'i harekete geçirdi.Türkiye düşmanlığının mimarı Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı Özdemir, Alman hükümetinden sessiz kalmamasını, Türkiye'de tutuklananlarla dayanışma göstermesini talep etti. Özdemir, "Federal Hükümet, bir yandan Türkiye'deki tutuklularla dayanışma gösterirken diğer yandan da Almanya'dan yapılacak ihbarlara müsamaha göstermemeli, cezasını kesmeli" dedi.Avrupalı Türkler ise Özdemir'e, "Türkiye'nin başına bela olan tüm terör örgütlerini savunuyorsun. Terör örgütü yandaşları ile kol kola geziyor, onlara zarar gelmemesi için yoğun mesai harcıyorsun. Belli ki terör örgütlerini seviyorsun. DEAŞ da bir terör örgütü. Onu da savunmaya kalksana. DEAŞ'tan tutuklananlar için de dayanışma çağrısında bulunsana" diye tepki gösterdi.PKK'yı savunan Özdemir'e bir de çağrıda bulunan Avrupalı Türkler, "Sen bir aileye şehit acısı düşmesinin ne demek olduğunu bilmezsin. Bak ailenin geldiği Tokat'ın Pazar ilçesinde bir ortaokul var. Adı Şehit Hüseyin Kocabaş. O okula git sana anlatsınlar Sivas'ta öğretmenlik yaparken 1995'te şehit edilen öğretmeni. Akrabalarının yaşadığı acıyı dinle" ifadelerini kullandı.