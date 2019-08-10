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6 kurşunda infaz

Vakit geçirmek için gittiği lokalde Arnavut kökenli biri ile tartışan Emrah Karakılıç, kurşunlanarak öldürüldü

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
6 kurşunda infaz
Almanya'nın Leipzig kentinde yaşayan 24 yaşındaki Aksaraylı Emrah Karakılıç, gittiği lokalde 6 kurşunla vurularak öldürüldü. Polis, Karakılıç ile lokalde tartışan Arnavut ve Yunan kökenli katil zanlısının olaydan sonra kaçtığını ve önceki gece evine yapılan baskından da sonuç alınamadığını açıkladı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU
İki çocuk babası Karakılıç'ın kısa süre önce Türkiye'den döndüğü ve eşinin üçüncü çocuğa hamile olduğu belirtildi. Çarşamba günü 03.30'da gerçekleşen saldırı sonrası Karakılıç'ın göğsünden aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde öldüğü açıklandı. Karakılıç'ın Alman komşuları, "Sürekli ailesiyle vakit geçiren iyi bir aile babasıydı" dedi.
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6 kurşunda infaz
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