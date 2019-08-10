Dönüş yolunda Macar eziyeti

BUGÜN NELER OLDU

Tatili bitirdiler, otomobilleri ile Türkiye'den dönüş yolculuğuna çıktılar. Sıla yolcularını, bu yıl Macaristan gümrük kapılarında karşılaştıkları keyfi eziyet isyan ettirdi. Saatlerce gümrük kapılarında beklemek zorunda kalan yolcular, "Gözümüzün önünde pasaport kontrolü yapan gümrük memurları aynı anda molaya çıkıp sohbet ediyor. Tepki gösterenin bagajı komple boşalttırılıyor" dedi.Sıcakaltında araçta çoluk çocuk saatlerce beklemek zorunda kalanlar, "Sıra ilerleyecek diye otomobilden inemiyoruz. Yüzlerce kilometre yolu geride bıraktık, yorulduk. Bekletilmeye bahane olarak Schengen ülkelerine girişi gösteriyorlar. Macaristan Avrupa'ya açılan son sınır kapısı olduğu için kontrolleri abartıyor. 15 araç üç saatte mi kontrol edilir? Artık bu çile bitsin" diye tepki gösterdi.Saatlercebekletilmeyi korna çalarak protesto eden vatandaşlarımız, "Gümrük alanında otomobiller hep çalışır vaziyette kalıyor. Egzoz dumanı herkesi perişan ediyor. Yunanistan veya Bulgaristan'da saatlerce bekleyip yola devam edenler bu kez Macaristan ile Hırvatistan gümrüklerine takılıyor. 24 saatlik yolculuk 36 saati aşıyor. Bazen korna tepkisi işlemi hızlandırıyor" sözleriyle şikayetlerini dile getirdi. Bu yıl Macaristan'ın yanı sıra Yunanistan üzerinden dönenler de giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaşandığını söylediler.