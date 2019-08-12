Alkışı hak ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Ludwigsburg kentinde yaşayan dokuz idealist genç kurdukları dernek ile örnek oldu. Entegrasyon, Eğitim ve Gençlik (Feder) adlı dernek, meslek yeri arayan gençlere yardımcı oluyor. Dernek üyeleri, gençlerin iş sahibi olmaları yolundaki engelleri kolayca aşmalarında rehberlik görevi üstleniyor.İNŞAAT mühendisi olan dernek başkanı Yunus Kahraman, "Biz de öğrenciliğimizde zorlandık. Şimdi gençlerin meslek ve staj yerleri bulmalarına, ideal cv yazmalarında yardımcı oluyoruz. Şirket sahipleri ile yüz yüze görüşmelerine olanak sağlıyoruz. Onları mülakata hazırlıyoruz" dedi.