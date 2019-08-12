Mesut’a huzur vermiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, İngiltere'de zor dönemden geçiyor. Ülkedeki çetelerin hedefi haline gelen Mesut, güvenlik gerekçesi ile Newcastle United ile yapılan maça çıkamadı. Takım arkadaşı Sead Kolasinac ile iki hafta önce saldırıya uğrayan Özil, geçen perşembe günü evinin önüne gelen iki kişi tarafından tehdit edilince yakın koruma ile dolaşmaya başladı.ÇETE üyesi oldukları dile getirilen Ferhat Ercan (27) ile Salaman Ekinci'nin (27), Özil'in evinin önüne gelip, 'Seni soyup her şeyini elinden alacağız' diye bağırdığı ifade edildi. Mesut'un polis çağırmasından sonra bu iki kişi gözaltına alındı ve 6 Eylül'de Highbury Sulh Ceza Mahkemesi'nde tehdit suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılacağı açıklandı.MESUT'UN Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğradığı sırada otomobilde bulunan Amine Gülşe büyük korku yaşarken, son tehdit olayından sonra korkusunun arttığı belirtildi. Arkadaşları Londra'ya giderek Amine Gülşe'ye moral verirken, Kolasinac'ın eşi tehditler nedeniyle Londra'yı terk ederek Almanya'ya yerleşti.