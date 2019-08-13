Türkiye’de huzur ve mutluluk var

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da İslam tarihi okuyan Cornelia Arbaoui (55), İslam'ı merak ettiği için Türkiye'ye gitti. Birçok ili gezdikten sonra Edirne'nin Avarız köyüne yerleşen Arbaoui, Türkay Yıldırım ile evlendi ve yeni bir hayata başladı. 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Arbaoui, Türkiye'yi karalamak isteyenlere gülüp geçiyor ve "Keşke bütün dünyada yabancılara böyle davransalar. Türkiye'de mutluluk var, huzur var" diyor.TÜRK insanının çok sıcak kanlı ve misafirperver olduğunu, Türkiye'nin her kentinin farklı özellikler ve güzellikler sunduğunu vurgulayanBAŞTA Almanlar olmak üzere herkese Türkiye'yi ziyaret etmesi, tavsiyesinde bulunan Arbaoui, böylece insanların kafasındaki önyargıların kırılabileceğini belirtti. Arbaoui, "Türkiye'yi ziyaret eden mutlaka mutlu ayrılıyor" dedi.Arbaoui, "Kimsenin dinine karışmıyorlar. Ben kahvede imamı görüyorum oturup sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Bana İslam dinini anlatıyor. Tüm insanlar, barış, huzur, sevgi ve adalet istiyor. Türkiye'de her zaman destek gördüm çaresiz kalmadım" diye konuştu.Türkay Yıldırım, "Eşim sadece köydeki insanlara değil herkese çok samimi ve sıcak davranıyor. Bu nedenle herkes onu çok seviyor, saygı gösteriyor. Birlikte çalışıp birlikte kazanıyoruz. Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacımız olmuyor" dedi.Avarız köyünün Alman sakini Cornelia Arbaoui, samimiyetiyle köy halkıyla kısa sürede kaynaşıp onlardan biri olurken, evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor, arıcılıkla uğraşıyor, ata biniyor, resim yapıyor, köy kahvesinde komşularıyla sohbet ediyor.