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Bu soruya sen cevap ver

Kol kola girdiğin, birlikte mutluluk pozu verdiğin PKK destekçileri şimdi de Atatürk’e dil uzatıyor. Türkiye ve Atatürk’ü karalamak için saçma sapan soru önergesi veriyor

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Bu soruya sen cevap ver Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'daki dostları, Mustafa Kemal Atatürk'e çirkin sorularla dil uzatıp saldırdı. PKK'nın siyasi kolu gibi hareket eden Alman Sol Parti, hükümete Dersim olayları ile ilgili bir soru önergesi verdi. Yıllardan beri vahşi terör örgütü PKK'yı destekleyen Sol Parti, "kimyasal silah" iddiası ile Atatürk'e de saldırdı.

PKK DOSTU PARTİ
SOL Parti, Atatürk'ün 1937 yılında Dersim'de kimyasal silah kullanıp kullanmadığını ve bunların Almanya'dan alınıp alınmadığını sordu. Haydi Kılıçdaroğlu, sen de Dersimlisin. PKK yandaşı dostlarına, her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Sol Parti'ye gerekli cevabı vermek önce sana düşer. Kadim dostun Sevim Dağdelen ve arkadaşlarına derslerini vermelisin.

ARALIKTA BULUŞMUŞTU
ONLARLA el ele kol kola giriyorsun. Bak çirkin sorularla Atatürk'e dil uzatıyorlar. Dost dediğin insanların gerçek yüzünü gör artık. Sayın Kılıçdaroğlu, Türk toplumu, geçen yıl aralık ayında Berlin'e yaptığın ziyarette PKK dostu vekillerle kolkola poz verip, Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer ile buluşmanı unutmadı. FRANKFURT
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