Türk kadınlara ırkçı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

BERLİN Wittenau metro durağında iki Türk kadın, bebek arabalarıyla beklerken ırkçı saldırıya uğradı. Kadınların aralarında Türkçe konuştuğunu duyan bir Alman, önce "Burası Almanya, Almanca konuşun" diye bağırdı, ardından 28 yaşındaki kadını omzundan tutup sarstı. Saldırgan kemerindeki metal ile kadınlara vurmaya kalktı.AKŞAM saatlerinde yaşanan korkunç saldırıdan kadınlar metroya binerek kurtuldu. Olaya tanık olanların ihbarı ile ırkçı saldırgan polis tarafından yakalandı. 1.99 promil alkollü olduğu tespit edilen 37 yaşındaki Alman vatandaşı hakkında "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı belirtildi. BERLİN