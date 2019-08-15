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Dünya tanıdı ama köyde bileni yok

Yaptığı şarkı ile bir anda dünyada meşhur olan , tatil yaptığı köyünde ’a konuştu

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Dünya tanıdı ama köyde bileni yok
DÜNYANIN en büyük müzik platformu Spotify, Yunus Emre Nalcı'nın şarkısını ABD'li rapçi Future'ın şarkısı diye yanlışlıkla yayınladı. 15 yaşındaki Emre'nin şarkısını biranda yüzbinlerce kişi dinledi. Future de reklamını yapınca Emre bir anda tanınan isim oldu.

SABAH'IN Denizli'nin Yazır Köyü'nde ulaştığı Yunus Emre, "Dünya beni tanıdı ama köyümde beni tanıyan yok. Burada Sinan Nalcı'nın oğlu olarak tanınıyorum. Gün gelecek onlar da beni tanıyacak" dedi. 10 yaşında müzikle ilgilenmeye başladığını ifade eden Emre, "Spotify'ın hatası güzel oldu. Takipçi sayım arttı. Alman televizyonları röportaj talebinde bulundu. Tatilden sonra ekranlarda olacağım" dedi.

Tevfik KARA / ATTENDORN
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