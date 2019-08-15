Sevim Dağdelen çıldırdı

Almanya'da PKK yasağının kalkmasını isteyen, terör örgütünü her fırsatta koruyan Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda birbirine yaklaşması üzerine çıldırdı. Konuk yazar olarak Telepolis isimli siyasi internet sitesinde 'İhanet' başlıklı bir yazı yazan Dağdelen, ABD Başkanı Trump'ın Kürtleri sattığını ifade etti.



"HAYALLERİ YIKILDI"

TERÖR örgütü PKK'nın ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde söz sahibi olması hayaliyle yanıp tutuşan Dağdelen, "ABD Başkan Trump aslında uzun süre yanaşmadı. Ama anlaşılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Türkiye'nin kontrolünde olan bir güvenli bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldı" dedi.



PKK BİTER KORKUSU

YPG'Yİ "savunma birlikleri" olarak tanımlayan Dağdelen, Türkiye'ye ise "terör örgütlerini" desteklediği iftirasını attı. Türkiye ile ABD'nin anlaşmasının Kürt otonomisinin sonu anlamına geleceğini kaydeden Dağdelen, "Oluşturulacak güvenli bölgeye Suriyeli Arap mülteciler yerleştirilecek" dedi. Dağdelen, Trump'ın Türkiye'yi NATO'da tutabilmek için neredeyse her şeyi kabul edeceğini yazdı. FRANKFURT



ABD'YE SUÇLAMA

SOL Partili vekil aynı zamanda ABD'nin, terör örgütü El Kaide'ye silah desteği verdiğini ileri sürdü. Dağdelen, "Trump yönetiminin, El Kaide gibi terör örgütlerine Esad'a karşı savaşı sürdürebilmesi amacıyla silah göndermek için Türkiye'ye ihtiyacı var" diye yazdı. Dağdelen böylece ABD'nin, Türkiye üzerinden El Kaide'ye silah verdiğini iddia edecek kadar çıldırdığını ortaya koydu.