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Sakın yine salmayın

70 yaşındaki ’ı komaya sokana kadar döven suç makinesi gençler hakkında dava açıldı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Sakın yine salmayın
GEÇTİĞİMİZ mayıs ayında Ali Polat isimli 70 yaşındaki Türk'ü feci şekilde döverek komaya sokan gençlerden birinin, bir başka olaydan hapiste olması gerektiği öğrenildi. Suç makinesi gencin olaydan 11 gün önce adam yaralamaktan ötürü 8 ay hapse mahkum edildiği, ancak cezaevine göndirilmek yerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

14 YAŞINDA olan gençlerden birinin 160, diğerinin ise 60'tan fazla suç kaydı var. Gençlerin feci şekilde dövdüğü ve yaşam savaşını son anda kazanan Ali Polat'ta ise kalıcı hasarlar olduğu öğrenildi. Wuppertal Savcılığı, gençler hakkında ağır adam yaralamak suçlarından dava açtı. Gençlerin ne zaman hakim karşısına çıkacağı ise henüz belli olmadı.
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