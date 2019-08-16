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Süslü kadınların çıkarması

Çevre duyarlılığına dikkat çekmek için 6 yıl önce ’de başlatılan , ’de de düzenlenecek

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Süslü kadınların Berlin çıkarması
İZMİRLİ kadınların 2013 yılında 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 22 Eylül'de Berlin'de de yapılacak. Tur, bu yıl dünya genelinde 100 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
YAKLAŞIK 300 kadının katılmasının hedeflendiği Berlin'deki turu organize eden Safia Yazanoğlu, "İklim ve çevre bilinci konusuna vurgu yapmak, kadınların eşit hak ve özgürlüklerine dikkat çekmek istiyoruz" dedi ve herkesi tura katılmaya davet etti. BERLİN
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Süslü kadınların Berlin çıkarması
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