CDU baltayı taşa vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da hükümetin büyük ortağı konumunda olan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı, şoksuz hayvan kesiminin yasaklanmasını istiyor. Kurban Bayramı nedeniyle gündeme gelen kurban kesimini Müslümanlara saldırmak için fırsat gören CDU, yasağın istisnasız uygulanmasını isteyince, baltayı taşa vurdu ve Yahudi Cemaati'ni de karşısına aldı.Şoksuz hayvan kesiminin yasaklanmasından Yahudiler'in de etkileneceğini düşünemeyen CDU'ya Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi büyük tepki gösterdi. "Yasak bizi de vurur" diyen Konsey Başkanı Josef Schuster eyalet milletvekillerine bir mektup yazarak, 2018'de AfD'nin benzer bir talebine dikkat çekti. İnanılmaz bir ittifaktan sözeden başkan, "Yasalara göre dini nedenlerden ötürü şoksuz kesim serbest" dedi. FRANKFURTSCHUSTER, olası bir yasağın Yahudi toplumunu derinden etkileyeceğini belirtti. DİTİB Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı Başkanı Emine Oğuz da CDU'nun bu talebinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "CDU'nun giderek sağa kayması beni ürküttü" dedi. CDU Meclis Grup Başkanı Dirk Toepffer ise hayvanların "dini nedenlerden ötürü acı çekmelerini gerektirecek nedenler olmadığını" savundu.YAPILAN grup toplantısında hayvanların bayıltılmadan kesilmesine sadece önceden uyuşturulması durumunda izin verilmesini öngören öneri oybirliğiyle kabul edildi. CDU'nun talebinin kabul edilmesi durumunda eyalette şoksuz kesim yasaklanmış olacak. Ancak yasağın hem Müslümanları hem de Yahudileri olumsuz etkileyeceği için bu şekliyle kabul edilmeyeceği tahmin ediliyor.