SPD’de koltuk savaşı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bu yana krizde olan ve yeni başkanını arayan Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) adaylar belirmeye başladı. Genel Başkanlığa, Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da adaylığını koydu. Scholz'un yanı sıra dün Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius ve Saksonya Uyum Bakanı Petra Köpping ile Gesine Schwan ve Ralf Stegner de aday oldu. Christina Kampmann, Nina Scheer, Alexander Ahrens, Karl Lauterbach, Simone Lange, Hans Wallow, Michael Roth ve Robert Maier genel başkanlığa aday olan diğer isimler. 1 Eylül'e kadar adaylıkların açıklanması gerekiyor.