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Artık

Irkçı Almanları koruduğu için görevinden alınan Maassen, şimdi partisi ’da ilan edildi

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Artık istenmeyen adam
PARTİYLE BAĞI KOPTU
ANAYASAYI Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans Georg Maassen'in partisi CDU'dan ihracı gündemde. Chemnitz'de mülteci avına çıkan ırkçıları koruyan, ardından görevinden alınan Maassen için CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, "CDU'ya gerçekten bağlayan bir tutumunu görmüyorum" dedi.

MUHALİFLERE OYNUYOR
CDU'DA farklı görüş olmasına partinin tahammül edebileceğini belirten Karrenbauer, ancak CDU içinde siyaset yapma maskesi altında muhalifleri kendi safında görmenin doğru olmadığını kaydetti. Maassen ise Başbakan Angela Merkel'in yönetimi altında partinin sola kaydığını savundu. BERLİN
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Artık istenmeyen adam
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