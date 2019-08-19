Artık istenmeyen adam

BUGÜN NELER OLDU

ANAYASAYI Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans Georg Maassen'in partisi CDU'dan ihracı gündemde. Chemnitz'de mülteci avına çıkan ırkçıları koruyan, ardından görevinden alınan Maassen için CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, "CDU'ya gerçekten bağlayan bir tutumunu görmüyorum" dedi.CDU'DA farklı görüş olmasına partinin tahammül edebileceğini belirten Karrenbauer, ancak CDU içinde siyaset yapma maskesi altında muhalifleri kendi safında görmenin doğru olmadığını kaydetti. Maassen ise Başbakan Angela Merkel'in yönetimi altında partinin sola kaydığını savundu. BERLİN