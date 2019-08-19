Duman şikayeti kebapçıyı gerdi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Mannheim kentindeki Türk restoranları, bölge sakinleri ve belediye tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Şehrin göbeği sayılan Marktplatz ve yakınındaki restoranların bacasından çıkan dumanın çevreye kebap kokusu salmasından rahatsız olan Almanlar, restoranları belediyeye şikâyet etti. Belediye şimdi "koku raporu" hazırlatacak.ALMANLAR, "Yaz aylarında balkonlarımızda oturamaz, pencereleri açamaz olduk. Belediyenin çare bulmasını istiyoruz" derken, meydana tezgâh kuran pazarcılar da "Duman altı oluyoruz" diye şikâyete koştu. Üst üste gelen şikâyetler üzerine belediye, ölçüm sonrası duruma göre restoranlara yaptırım uygulayacak. 30 bin euroluk filtre dayatması yapılacak. MANNHEİMRESTORAN sahipleri, "Bacaları yükseltelim, duman ve koku yüksekte kaybolsun" ve "30 bin euroluk elektronik filtrenin takılması için belediye de katkıda bulunsun" tekliflerinde bulundu ancak belediye teklifleri geri çevirdi. Belediye yetkilileri, filtreyi takma sorumluluğunun restoranda olduğunu, baca yükseltilmesinin de şehrin görüntüsünü değiştireceğini kaydetti.