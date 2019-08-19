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’nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi

’ya ait olan grubundan Büyük Kanarya’da cumartesi çıkan hala söndürülebilmiş değil. Yangında 4 bin hektarlık alan kül olurken; 8 bin kişi de tahliye edildi

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 11:38
Kanarya Adaları’nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi

Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'na bağlı Büyük Kanarya'da cumartesinden bu yana devam eden yangın nedeniyle 8 bin kişi tahliye edildi ve 4 bin hektarlık alan da kül oldu. Yangına, çok sayıda helikopter ve uçakla havadan müdahale edildiği ve 700 kişilik bir ekibin de karadan müdahale ettiği belirtildi.

Kanarya Adaları Devlet Başkanı Ángel Víctor Torres'l, gazetede yangına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığını, durumun 3 gün daha devam edebileceğini söyledi.

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Kanarya Adaları’nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi
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