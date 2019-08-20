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Trenlere fırtına freni

Trenleri yönlendiren sinyal kutusuna yıldırım düştü, raylara ağaçlar devrildi. ’nde fırtına demiryolu hatlarını felç etti

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Trenlere fırtına freni
Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış ve fırtına tren seferlerinde büyük aksamaya yol açtı. Frankfurt Havalimanı yakınlarındaki Mörfelden- Walldorf kasabasında bulunan sinyal kutusuna yıldırım düştü. Bu nedenle tren seferleri aksadı, yolcular trende saatlerce beklemek zorunda kaldı.

41 UÇUŞ İPTAL OLDU
FRANKFURT'TA 41 uçak seferinde aksama yaşanırken, yoğun yağış yolları ve köprü altlarını su altında bıraktı, evlerin çatısı uçtu. Ağaçların devrilmesi otomobillere hasar verdi, yaralananlar oldu. Fırtına Alzenau kentinde ağaçları devirdi, şiddetli dolu nedeniyle otomobiller hasar gördü.
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Trenlere fırtına freni
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