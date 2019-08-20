Wilma Elles: Türkiye’de hiç yabancı olmadım

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KÖLN'de doğdu, büyük babasının büyükelçi olmasından dolayı pek çok ülkeyi gezdi. 2008'de başrol aldığı film sonrası Türkiye'ye giden Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu. Yabancı gözüyle Türkiye'yi anlatan Elles, "Her şeyden önce Türk mantalitesini çok seviyorum. İnsanları çok misafirperver, samimi, esnek ve cesaretli. Hiç yabancılık çekmedim. Kollarını açarak beni misafir ettiler" diye konuştu.ELLES, "Bizden biri gibi kabul ettiler. 2016'da Türk vatandaşı oldum. Çok gururluyum. Türkiye çok güzel bir ülke" dedi. İstanbul hayranı olan Elles, "İstanbul bazen Paris, bazen New York, bazen de Berlin gibi. Dünyanın en güzel yerlerinden parçalar var İstanbul'da. Dünyayı gezmek isteyen herkes listenin başına İstanbul'u koymalı" dedi. AA