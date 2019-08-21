Bir oy Güngör’ü başkan yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Bremen Eyaleti'nde bir ilk gerçekleşti. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanlığına Mustafa Güngör (41) seçildi. Andreas Bovenschulte'nin senato ve belediye başkanı seçilmesi sonrası boşalan koltuk için Mustafa Güngör ile Antje Grotheer yarıştı. Oylamaya 23 milletvekili katıldı.Mustafa Güngör 12 oy alırken, rakibi Grotheer ise 11 oyda kaldı. Bir oy farkla başkanlık koltuğuna oturan iki çocuk babası Güngör, böylece eyalette bu göreve seçilen ilk göçmen kökenli vekil sıfatını da elde etti. Güngör, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Mehmet UZUN / BREMEN