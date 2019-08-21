Schröder’in başı dertte

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Beşinci evliliğini Güney Koreli tercüman So Yeon Kim ile yapan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in peşini eşinin eski kocası bırakmıyor. Güney Koreli eski koca, ilişkinin kendisiyle evliyken başladığını ileri sürmüş ve "Evliliğimi bitirdin. Bana ruhsal eziyet yaşattın. Bunun karşılığında 75 bin euro tazminat öde" diyerek dava açmıştı.GÜNEY Kore mahkemesinde açılan davayla ilgili Schröder'den savunma istendi. Schröder ya Güney Kore'ye gidip duruşmalara katılacak ya da Hannover'de savcılığa ifade verip ifadesini Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Güney Kore'deki mahkemeye ulaştıracak. Schröder, 2016'da Kim ile evlenebilmek için eşinden boşandı.