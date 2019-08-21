Türkiye memleket Almanya gurbet

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Lübeck kentinde doğan ressam ve fotoğraf sanatçısı Jochen Proehl (61), 8 yaşındayken babasının İstanbul Alman Lisesi'ne öğretmen olarak tayin edilmesi sonrası tanıdığı İstanbul'a hayranlık duyuyor. Artık İstanbullu olan Proehl, Lübeck'i 'gurbet', İstanbul'u 'memleket' olarak tanımlıyor. Türkçeyi akıcı şekilde konuşan Proehl, "Arabesk çok sevdiğim bir müzik" diyor.BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nde Kültür Sanat Direktörü ve Öğretim Görevlisi Proehl, menemenin kesinlikle soğanlı yapılması gerektiğini iddia ediyor. Türklerin çözüm odaklı yaşam tarzını benimsediğini söyleyen Proehl, "Türkler, bir problem varsa ve çözülmeyecekse yarına bırakır. Ama o sorun son anda da olsa çözülür. Bence bu inanılmaz hayranlık uyandırıcı" diye Türklere duyduğu hayranlığı anlatıyor. AATÜRK ile evlenen ve Türk gibi yaşamaya başlayan Proehl, Türkleri şu sözlerle anlattı: Almanya dışında birçok farklı toplumla, kültürle tanıştım. Türk toplumunu yakından tanıdım. Türkleri ayıran en önemli özellik duygusallık ve nezaket. Türk insanı açık yürekli, sevgi dolu. Türklerin meraklı yapısı, yeniliğe açık olmasına, teknolojiye uyum sağlamasına ve yabancılarla kolay iletişime geçmesine yol açıyor. Almanya'da komşunuzla bile kolay tanışmazsınız.