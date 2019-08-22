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’den teröriste kıyak

’de dört ’lı ‘’ye ajanlık yapıyorsun’ diye Aydın K.’ye işkence yaptı. Bunu mahkemede itiraf etti, ancak hâkim bu PKK’lıları serbest bıraktı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
İsviçre’den teröriste kıyak
İŞKENCEYİ KABUL ETTİLER
Terör örgütü PKK, İsviçre'de Aydın K.'yi (37) Türkiye'ye ajanlık yapmakla suçlayıp buzluğa kapatarak işkence etti. PKK'lılar Bern Savcılığı'na verdikleri ifadede işkenceyi kabul etti. Savcı, şiddet kullanma, işkence ve kişilik haklarına saldırı suçlamasıyla dava açtı. Hâkim ise önceki gün görülen duruşmada PKK'lıları serbest bıraktı.

FETÖ DE DEVREYE GİRDİ
PKK'LILARIN serbest bırakılması için FETÖ'cüler de devreye girdi. FETÖ'nün İsviçre'de tetikçisi durumundaki Tagesanzeiger gazetesi, yayınlarıyla hem işkencecileri aklama çabası verdi, hem de mahkeme üzerinde baskı oluşturdu. Baskı sonuç verdi ve sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mehmet ÇEK / ZÜRİH
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İsviçre’den teröriste kıyak
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