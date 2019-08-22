İsviçre’den teröriste kıyak

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK, İsviçre'de Aydın K.'yi (37) Türkiye'ye ajanlık yapmakla suçlayıp buzluğa kapatarak işkence etti. PKK'lılar Bern Savcılığı'na verdikleri ifadede işkenceyi kabul etti. Savcı, şiddet kullanma, işkence ve kişilik haklarına saldırı suçlamasıyla dava açtı. Hâkim ise önceki gün görülen duruşmada PKK'lıları serbest bıraktı.PKK'LILARIN serbest bırakılması için FETÖ'cüler de devreye girdi. FETÖ'nün İsviçre'de tetikçisi durumundaki Tagesanzeiger gazetesi, yayınlarıyla hem işkencecileri aklama çabası verdi, hem de mahkeme üzerinde baskı oluşturdu. Baskı sonuç verdi ve sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı./ ZÜRİH