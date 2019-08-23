Haberler > Avrupa Haberleri > İngiltere’de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi

’de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi

’de geçtiğimiz yıl okul çağındaki binden fazla çocukta bıçak ve benzeri kesici alet ele geçirildi

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:01
İngiltere’de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi

İngiltere'deki 5 News haber kanalının edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya ve Galler'deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu. Galler ve İngiltere'de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.

Independent gazetesi de Galler'deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye 'Beni dinle yoksa seni bıçaklarım' dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere'de özellikle başkent Londra'da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi.

BBC'nin açıkladığı verilere göre İngiltere'de Mart 2019'a kadarki 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre de Mart 2018'e kadarki 12 aylık sürede de bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Londra'da gençler arasında bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN