Siyasileri ölüm korkusu sardı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Neo-Naziler'in tehdidini küçümseyen, siyasiler, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin bir Neo-Nazi tarafından öldürülmesinin ardından büyük değişime girdi. Üst üste siyasilerin ölümle tehdit edilmesinin ardından Saksonya Uyum Bakanı Petra Köpping'e gelen tehdit siyasileri harekete geçirdi.İçişleri Bakanları Konferansı'nın özel oturum için bir araya gelmesi istendi. Sol Parti, aşırı sağ terör tehlikesinin giderek arttığına dikkat çekti ve ülke genelinde korunması gereken insanlar için önlem alınması gerektiğine işaret etti. SPD de olması gereken tepkinin zayıf kaldığı görüşünü dile getirdi.FRANKFURT