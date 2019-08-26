Futbola adanmış ömre büyük vefa

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA yaklaşık 40 yıl önce TSK Hohenlimburg Türkspor kulübünü kuran ve yaklaşık iki hafta önce vefat eden Ali Rıza Kumaş (73) unutulmadı. Kumaş'ın kurucusu olduğu ve bugün onlarca sporcunun forma terlettiği kulübün liglerde mücadele eden üç takımı da, ölen eski yöneticileri için örnek bir vefa sergiledi. TSK Hohenlimburg Türkspor'un her üç takımı da sahaya Kumaş'ın fotoğrafıyla ve siyah kollukla çıktı.TÜM takımların maçları, birer dakikalık saygı duruşundan sonra başladı. Kulübün Basın Sözcüsü Sinan Akbaba, "Merhum Ali Rıza Kumaş'ın 50 yılı futbolcu, antrenör, hakem ve kulüp yöneticisi olarak futbol sahalarında geçti. TSK Hohenlimburg Türkspor'u 1980 yılında kuran ve bugünlere taşıyan tek isim odur. Aramızdan zamansız ayrıldı. Böyle bir spor adamı unutulamaz ve biz de unutmayacağız" diye konuştu.ALİ Rıza Kumaş, 1963 yılında Marmaraspor'da yarı profesyonel olarak futbol oynadı. 1971 yılında Almanya'ya gelen Kumaş, değişik Alman takımlarında futbol oynadıktan sonra 1980 yılında TSK Hohenlimburg Türkspor'u kurdu. Döne Kumaş ile evliliğinden üç çocuğu olan Kumaş, dört torun sahibiydi. Ali Rıza Kumaş fotoğrafta torunları Koray, Sergen ve Semih ile birlikte görülüyor.Ali Rıza Kumaş, bir dönemler Marmaraspor'da futbol oynadı. Almanya'ya geldikten sonra da futbola devam eden Ali Rıza Kumaş, bizzat kendi kurduğu Hohenlimburg Türkspor'da da forma giydi.