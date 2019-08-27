Bir Türk iki Alman’a bedel

TÜRKLERDEN 3,3 MİLYAR EURO

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) 'Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi' başlıklı son araştırmasına göre, geçen yıl 2,8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye'de geçirdi. Bunun 1,9 milyonu Almanya'da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye'yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3,3 milyar euro bıraktı.



KİŞİ BAŞI 1175 EURO

Avrupalı Türklerin yüzde 47'si tatilini Türkiye'de geçirdi ve Türkiye'de ortalama 24 gün kaldı. Türkiye'ye giden ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 2018'de ortalama 590 euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık 1175 euro oldu. Böylece, Avrupalı Türkler, Alman turistlerin iki katı harcama yapmış oldu.

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