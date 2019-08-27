Düğün konvoylarına göz açtırmıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da düğün magandalarına karşı yaptırım arttı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin kriminal dairesi, son üç ayda gerçekleşen operasyonla ilgili verileri açıkladı. Buna göre, 1 Nisan tarihinden bu yana polis, ihbar sonucu 266 düğün konvoyunu durdurdu. 816 kişinin kimlik bilgileri alındı ve 100'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldı. NRW Kriminal Daire Başkanı Thomas Jungbluth, konvoyların yol kapatma, havaya ateş etme, gibi vakalar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. En çok konvoyun durdurulduğu il Duisburg oldu.Cengiz PARLAYAN