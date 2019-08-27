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Düğün konvoylarına göz açtırmıyorlar

Otoyol kapatan, sokak arasında ateş açan düğün magandalarına polis artık göz açtırmıyor. Üç ayda polis 266 düğün konvoyunu durdurdu

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Düğün konvoylarına göz açtırmıyorlar
36 VAKAYLA DUİSBURG İLK SIRADA
Almanya'da düğün magandalarına karşı yaptırım arttı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin kriminal dairesi, son üç ayda gerçekleşen operasyonla ilgili verileri açıkladı. Buna göre, 1 Nisan tarihinden bu yana polis, ihbar sonucu 266 düğün konvoyunu durdurdu. 816 kişinin kimlik bilgileri alındı ve 100'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldı. NRW Kriminal Daire Başkanı Thomas Jungbluth, konvoyların yol kapatma, havaya ateş etme, gibi vakalar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. En çok konvoyun durdurulduğu il Duisburg oldu.

Cengiz PARLAYAN
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