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kışkırttı polis saldırdı

Hannover kentinde gösteri yapan ’liler bir Türk kızına saldırıp ağır hakaretler savurdu. Alman polisi koruyacağına, Türk kızını yere savurmayı tercih etti

Giriş Tarihi: 28.8.2019
AfD kışkırttı polis saldırdı
Almanya'nın Hannover kentinde başörtülü bir Türk kızı, Neo-Nazi bir AfD'linin kışkırtması nedeniyle polis şiddetine maruz kaldı. Irkçıların gösteri yaptığı sırada, iki AfD'li, kızın başörtüsünü çekti. 18 yaşındaki kız kendisini savundu. Bu sırada sosyal medya üzerinden gazetecilik yapan Henryk Stöckl isimli bir Neo-Nazi, genç kıza küfürler savurdu. Polis, genç kıza edilen küfürleri duymazdan gelip, kendisini savunmaya çalışan kızı yere savurdu. Hakaret eden AfD'liye dokunmayan polis, Türk kızını döverek skandala imza attı.
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AfD kışkırttı polis saldırdı
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