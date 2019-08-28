AfD kışkırttı polis saldırdı

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Almanya'nın Hannover kentinde başörtülü bir Türk kızı, Neo-Nazi bir AfD'linin kışkırtması nedeniyle polis şiddetine maruz kaldı. Irkçıların gösteri yaptığı sırada, iki AfD'li, kızın başörtüsünü çekti. 18 yaşındaki kız kendisini savundu. Bu sırada sosyal medya üzerinden gazetecilik yapan Henryk Stöckl isimli bir Neo-Nazi, genç kıza küfürler savurdu. Polis, genç kıza edilen küfürleri duymazdan gelip, kendisini savunmaya çalışan kızı yere savurdu. Hakaret eden AfD'liye dokunmayan polis, Türk kızını döverek skandala imza attı.