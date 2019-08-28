Ailesine veda bile edemedi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Rastatt kentinde yaşayan İsmet Koç (55), eşinden boşanınca kızlarının velayeti çocukların annesine verildi. Durumdan kentin Gençlik Dairesi müdürünü sorumlu tutan Koç, müdürü bıçakla rehin aldı ve üç yıl hapse mahkûm edildi. Koç'un cezasını çektikten sonra sınırdışı edilmesine hükmedildi. Koç, sınırdışına yedi yıl direndi, ancak bir operasyonla İstanbul'a götürüldü.Polisin ev sahibinden aldığı anahtar ile dairesine girdiğini anlatan Koç, "Saat 03.30'da eve giren polis, küçük bir bavul toplamama izin verdi. Çocuklarımı arayamadım. Rahatsızlığımdan dolayı polis yanında doktor da getirmiş. Sabah 07.15'te iki polis ve doktor ile İstanbul'a gittik. Kızım yeni 18 yaşına girdi. Onunla mesajlaştıktan birkaç gün sonra operasyon düzenlediler" dedi.Hapishanede geçirdiği kalp krizi sonrası her gün 10'un üzerinde ilaç aldığını ifade eden Koç, "29 yıldır Almanya'da yaşıyordum. 20 yıla yakın çalıştım. Hasta olduğum için çalışamıyordum. Sağlık sigortam da yok. Eş dostun yanında ne kadar kalabilirim. Bir hatanın bedeli bu kadar ağır olmamalı" diye İstanbul'dan yardım çağrısında bulundu.