‘Göçmen avı’ tescillendi

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Almanya'nın Chemnitz kentinde geçen yıl ırkçıların düzenlediği eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada polis aşırı sağcıların mesajlaşmalarını inceledi. Polis, organize şekilde "göçmen avına" çıkıldığını, ırkçıların "yüksek derecede şiddete" hazır olduklarını tespit etti.KENTTE ırkçıların aralarında organize olmak için "yabancı dövmek isteyenlere" çağrı yaptıkları belirtildi. Aşırı sağcı gruplardan Revolution Chemnitz'den Christian K.'nin insanları eylemlere katılmak için organize ettiği bilgisine ulaşıldı. Christian K. hakkında yaralama suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. DW