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Başbakandan ırkçılık uyarısı

Thüringen Eyaleti Başbakanı Ramelow, yabancı düşmanlığı nedeniyle eyaletteki üretim ve bakım mesleklerindeki eleman açığının kapanmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Başbakandan ırkçılık uyarısı
Almanya'nın Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, eyalette kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu, ancak yabancı düşmanlığının bunu engellediğini söyledi. Eyalette 6 bin meslek eğitim yerine eleman bulunamadığını hatırlatan Ramelow, "Göçmenlere bakış açısı sadece insani değil, aynı zamanda geleceğimiz açısından önemli bir konu" dedi. ÖTE yandan göçe ihtiyaç duyan Almanya'da yapılan araştırma, halkın yüzde 71'inin göçmenleri sosyal devlete yük gördüğünü ortaya koydu. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre halkın yüzde 52'si ülkede çok fazla göçmenin bulunduğunu düşünüyor. Gençler yaşlılara göre göç konusunda daha pozitif.
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Başbakandan ırkçılık uyarısı
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